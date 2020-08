MSC Croisières : la reprise du MSC Magnifica sera reportée de 4 semaines

Les ventes du MSC Magnifica sont ouvertes aux résidents de l’espace Schengen, cependant pour cette première phase de redémarrage, la majorité des passagers devraient être des ressortissants et résidents italiens.



A noter que les passagers concernés par les croisières annulées seront reprotégés sur une autre croisière – notamment sur le MSC Grandiosa, qui navigue actuellement en Méditerranée occidentale - ou recevront un avoir pour une future croisière.



Le MSC Grandiosa quant à lui, propose actuellement des croisières de 7 nuits avec embarquement dans les ports italiens de Gênes, Civitavecchia, Naples et Palerme et fait également escale à La Valette, Malte.