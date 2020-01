MSC Croisières lance sa nouvelle campagne (Vidéo)

Pour bien débuter l'année 2020, MSC Croisières lance sa nouvelle campagne baptisée " La mer, encore plus... ".



Filmée à bord du MSC Bellissima, elle est déployée dès ce 8 janvier 2020 à échelle mondiale dans 30 pays sur différents canaux.



C'est le compositeur oscarisé Ennio Morricone qui en a composé la musique originale "The Sea at its most".



La nouvelle campagne a été adaptée pour la télévision par le réalisateur britannique primé Stuart Douglas.