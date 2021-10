MSC Croisières : le Magnifica en Europe du Nord durant l'hiver 2021-22

Pour rappel, le MSC Magnifica dispose de, des cabines modernes et confortables, ainsi qu’un vaste programme de divertissements et de loisirs dont une piscine avec toit rétractable, un centre sportif, une piste de bowling, une salle de sports hi-tech ainsi que le MSC Aurea Spa.Quant aux nombreux divertissements proposés, les passagers pourront profiter du casino, d'une discothèque panoramique, d'un cinéma 4D, d'une salle de spectacles de 1 200 places offrant et de nombreuses animations aux quatre coins du navire.Pour réaliser la croisière, tous les passagers de 12 ans et plus doivent présenter un schéma vaccinal complet et les enfants de 2 à 11 ans inclus doivent présenter un résultat négatif de test RT-PCR ou de test antigénique réalisé dans les 48 heures avant le départ de la croisière.Les passagers ne résidant pas dans l’espace Schengen pourront également faire une réservation pour cette croisière à condition de présenter un schéma vaccinal complet ainsi qu’un résultat négatif de test RT -PCR réalisé dans les 72 heures avant le départ de la croisière.