MSC Croisières : les passagers vaccinés pourront effectuer les escales en autonomie

MSC Croisières fait le point sur sonPour cette saison à venir, la compagnie demandera aux passagers de, comme un résultat de test négatif, une preuve de vaccination et un justificatif d’assurance couvrant la COVID-19.Lorsqu’un justificatif de vaccination est demandé, cela concerne uniquement les passagers de 12 ans et plus. Dans ce cas, le schéma vaccinal doit être complet depuis plus de 14 jours avant le début de la croisière, avec l’un des vaccins reconnus par les autorités des différentes régions.Les enfants de 2 à 11 ans inclus doivent quant à eux avoir un justificatif de test RT-PCR négatif.Un grand nombre de destinations desservies par les navires MSC Croisières requièrent. De ce fait, la Compagnie en a fait une obligation pour tous ses hôtes.La police d’assurance doit couvrir tout risque lié à la COVID-19, comme une annulation, une interruption, les frais de rapatriement, les frais de quarantaine, l’assistance médicale et les dépenses annexes, les frais d’hospitalisation, et aussi les frais engendrés par une situation de cas contact.