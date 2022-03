MSC Croisières pose la première pierre d'un nouveau Terminal à Miami

MSC Croisières a posé le 10 mars 2022 la première pierre de son nouveau terminal de croisière à Miami. Ce terminal d’embarquement, d’une valeur de 350 millions de dollars, sera le plus grand d'Amérique du Nord indique un communiqué de presse.



Composé de quatre étages, et autant de ponts d'embarquement, il pourra accueillir jusqu'à̀ 36 000 passagers quotidiennement.



Il disposera d'un espace d'accostage pour accueillir jusqu’à trois navires simultanément. " Cette nouvelle infrastructure permettra à MSC Croisières de considérablement renforcer sa présence sur le marché́ nord-américain et d'attirer davantage de voyageurs internationaux qui souhaitent explorer les Caraïbes " précise l'armateur.



En juillet 2021, la division Croisière du groupe MSC et le constructeur naval italien Fincantieri ont annoncé un partenariat pour confier à Fincantieri Infrastructure la construction de cet équipement conçu par le cabinet d'architecture Arquitectonica.