MSC Croisières propose une offre spéciale pour le Black Friday

A l’occasion du Black Friday, MSC Croisières propose une offre spéciale, du 25 novembre au 5 décembre 2020 : unedurant les vacances de printemps 2021.Cette offre est valable sur une sélection de croisières en Méditerranée orientale (Kotor, Corfou, Zadar, Split, Mykonos et Santorin au départ de Venise) ou en Méditerranée occidentale (Gênes, Naples, Malte et Barcelone), au départ de Marseille ou Cannes.Mais aussi en Europe du Nord (Norvège, Islande, Groenland) pour de croisières de 7 nuits et plus et aux Caraïbes.