MSC Croisières suspend ses croisières jusqu'au 10 juillet 2020

MSC Croisières a annoncé une nouvelle prolongation de l'arrêt de tous ses départs de croisière et ce, sur l’ensemble de sa flotte jusqu'au 10 juillet.



La compagnie indique que les clients concernés par cette mesure pourront bénéficier d'un avoir avec lequel ils ont la possibilité de transférer le montant total payé pour leur croisière annulée vers une future croisière de leur choix - sur n'importe quel navire, pour n'importe quel itinéraire - jusqu'à fin 2021.



De plus, les passagers bénéficieront d'un crédit compris entre 100 et 400 € par cabine, en fonction de la durée de leur croisière d'origine.