MSC Croisières vogue vers un développement plus durable

Des progrès réalisés autour des quatre thèmes majeurs du plan d’action pour la protection de l’environnement. En voici les grandes lignes :En 2021, des essais en matière d’à bord du MSC Grandiosa ont permis de diminuer les émissions de 8% supplémentaires par rapport aux performances initialement estimées. MSC Croisières s’est engagée à adapter ces mesures probantes à l’échelle de sa flotte.Par ailleurs, la compagnie vise à, particulièrement dans les ports. À la fin de l’année 2021, 14 navires de la flotte étaient équipés de systèmes hybrides de nettoyage des gaz d’échappement, réduisant jusqu’à 98% les oxyde de soufre.Les trois navires les plus récents sont équipés de systèmes de réduction catalytique sélective, qui transforment les oxydes d’azote en azote inoffensif et en vapeur d’eau.En fin d’année 2021, 7 des 19 navires de la flotte, incluant les navires les plus récents, ont été équipés pour pouvoirCela permet d’arrêter les moteurs et de ce fait, de n’engendrer aucune émission atmosphérique. MSC Croisières s’est engagée à avoir recours à ce service à chaque fois qu’il est disponible dans les ports d’escale.Un des points clés du projet deest la collaboration avec des fournisseurs de solutions technologiques pour soutenir et tester deengendrant peu ou pas d’émissions.influe grandement sur la quantité des émissions. En 2021, tous les itinéraires ont été minutieusement examinés pour réaliser une réduction moyenne de vitesse de 2 nœuds par rapport à 2019.MSC Croisières s’est engagée àpar an et par navire, grâce à la combination d’une surveillance de la consommation, de l’utilisation des technologies les plus adaptées, ainsi que de la formation et la sensibilisation des membres d’équipage.Tous les navires MSC Croisières sont équipés de systèmes homologués et certifiés de. En 2021, 100% des eaux de ballast ont été filtrées et traitées aux UV avant d’être reversées en mer. Cela permet de s’assurer que ces eaux ne contiennent aucun organisme marin néfaste ou pathogène qui puisse nuire à l’environnement local.En 2021, MSC Croisières a continué à investir dans le, à bord et à terre, pour leur permettre de travailler en toute sécurité tout en leur offrant un soutien physique et moral.Malgré la pandémie, la compagnie a également maintenu sespour veiller à ce que les équipes soient opérationnelles avec toutes les nouvelles procédures et préparées à l’introduction de nouvelles technologies et autres nouvelles évolutions. MSC Croisières a également continué à construire une culture d’entreprise saine et avec une grande diversité à tous les niveaux.Les équipes dédiées auxont travaillé avec les tour-opérateurs pour identifier une liste d’activités reposant sur des principes environnementaux forts. Appelées « Protectours », ces excursions sont spécialement conçues pour sensibiliser les clients de la compagnie. Près de 70% d’entre elles comprennent des moyens de transport à faible impact environnemental comme des randonnées à pied, à vélo ou en kayak, ainsi que des activités qui ont un effet positif direct sur l’environnement grâce à des actions de préservation d’espèces ou d’habitats protégés.MSC Croisières a signé unpour assurer la formation de tous les tour-opérateurs partenaires.Par ailleurs,apporte un soutien à la protection et à la réhabilitation d’habitats naturels, particulièrement sous-marins, incluant la réserve marine autour de l’île privée MSC Croisières, Ocean Cay.En 2021, la compagnie a également débuté une nouvelle collaboration avec des ONG pour trouver de nouvelles façons deEn 2021, MSC Croisières a continué ses investissements dans des installations durables au sein des terminaux de croisière et ce travail perdure dans certains d’entre eux.en Afrique du Sud est devenu opérationnel en décembre 2021.La construction dua débuté en 2021 avec un système de gestion sociale et environnementale dès les premières phases de construction, applicable ensuite à toutes les opérations qui s’y dérouleront.Un troisième terminal est en cours de construction àet sera opérationnel en 2023.MSC Croisières s’est engagée à ce que tous les nouveaux terminaux de croisières dans lesquels elle investira soient. Le « Leadership in Energy and Environmental Design » est un système nord-américain de standardisation de bâtiments de haute qualité environnementale. Son système permet de garantir les plus hauts niveaux d’efficacité énergétique du design d’un bâtiment et de ses opérations.En 2021, MSC Croisières a créé unCe comité compte parmi ses membres les Directeurs Achats, Logistique et Développement Durable. Il se réunit tous les deux mois pour examiner les normes opérationnelles à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement et pour identifier de nouvelles opportunités d’amélioration.