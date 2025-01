Mabrian lance AILA pour révolutionner le tourisme

AILA est le premier assistant virtuel conçu spécifiquement pour le secteur touristique avec une perspective B2B. Contrairement aux solutions centrées sur les voyageurs, AILA se concentre sur les gestionnaires, leur permettant d’optimiser leur planification et leur gestion. Mabrian prévoit déjà des améliorations futures pour AILA, notamment des capacités de prédiction et d’automatisation.



Santi Camps souligne l’importance de cet outil dans un secteur confronté à des défis majeurs, comme la durabilité et la gestion des capacités : « AILA a été créée pour accélérer les capacités d’analyse avancées dans le tourisme . » L’outil se distingue également par sa fiabilité, en s’appuyant sur des données vérifiées par les modèles Big Data de Mabrian et ses experts.