Malta Tourism Authority : Carlo Micallef nommé directeur général

Commentant cette nomination, le Dr Gavin Gulia, président de la MTA s’est exprimé :



« La Malta Tourism Authority (MTA) a approuvé la nomination de Carlo Micallef au poste de directeur général de la MTA. Carlo apporte une grande expérience du secteur à ce poste de direction et, au nom du conseil d'administration, je lui souhaite de réussir dans sa nouvelle tâche. Je suis convaincu qu'il dirigera l'industrie avec succès tant pendant cette période de reprise qu’au-delà, je profite de l'occasion pour remercier l'ancien directeur général Johann Buttigieg pour sa contribution bénéfique tout au long de la pandémie, qui a été déterminante et cruciale pour toutes les parties prenantes et tous les opérateurs qui peuvent désormais retrouver une industrie touristique dynamique. »