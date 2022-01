Manifestations Maroc : de la crise sanitaire à la crise de nerfs...

TourMaG.com - Qu'aimeriez-vous comme reprise ?



Fouzi Zemrani : Il est possible de rouvrir graduellement. De toute façon, si aujourd'hui le Maroc rouvre, il ne sera pas possible de tout absorber d'un coup. C'est un peu comme un corps mis au régime, après la diète, il n'est pas possible de manger un repas gargantuesque.



Les réservations tombent toujours pour avril, mai ou juin. Nous avons toujours eu un flot continu, sauf que nous avons dû toutes les annuler. J'ai aussi peur qu'à la réouverture, si les compagnies n'adaptent pas leur plan de vol, les prix flambent.



TourMaG.com - N'est-ce pas trop tard pour le Maroc et pour sauver la saison ?



Fouzi Zemrani : Il n'est jamais trop tard.



Le problème c'est que nous sommes en train de louper la saison d'hiver. Nous sommes en pôle position sur cette saison, étant l'une des rares destinations, où il fait beau en hiver.



En été, nous n'avons pas tellement d'offre balnéaire, Agadir par exemple fonctionne mieux l'hiver que l'été.



Le manque à gagner est terrible. Nous sommes condamnés à avoir confiance en un avenir meilleur, nous ne pouvons pas être pessimistes.