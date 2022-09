Marietton Développement : "2023 pourrait dépasser le record de 2019 !"

Seul bémol pour le groupe, les taux de change défavorables et les problématiques liées au recrutement : "Nous avons un dollar cher et toujours quelques problèmes de personnel. Il manque encore 80 personnes sur 1500 personnes dans le groupe.



Nous nous sommes réorganisés, nous avons eu beaucoup de démissions, beaucoup de personnes ont changé de métiers et sont partis dans l'immobilier ou la santé mais désormais certains reviennent et nous les réengageons".



Laurent Abitbol rappelle que le groupe a continué à investir : "nous avons rénové des points de ventes Havas Voyages. Et à Saint-Etienne, le call center d'Havas et le plateau d'affaires vont déménager dans des supers bureaux."