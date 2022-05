Voyamar lance sa production écoresponsable et des Naya clubs en hiver 🔑

Voyamar n'en a pas pour autant délaissé sa production plus classique.



Le voyagiste qui est en train de retrouver les niveaux de 2019 pour cet été étoffe sa production hiver.



" Nous avons un basculement vers les séjours. Alors que nous étions sur un mix 80% circuits, 20% séjours, cette année, nous inversons la tendance avec 80% de séjours et 20% de circuits avec de beaux succès quand même sur les circuits " précise Aurélien Aufort.



Les Etats-Unis (en circuits), la Tunisie (en séjours) et l'Egypte (en circuits) forment le trio de tête estival. Pour surfer sur la tendance séjours, Voyamar va lancer ses premiers clubs en hiver dont un premier sur le long-courrier au Canada en Mauricie.



" Nous proposons un séjour multi-activités dans une pourvoirie à partir du 15 janvier 2023 avec découverte de Montréal et du Québec. Nous avons ciblé un hôtel authentique davantage orienté sur le côté canadien qu'ultra-luxe pour lequel nous nous sommes engagés sur 50% des chambres hors vacances scolaires et à 100% en février " précise le directeur général.



Au menu : chiens de traineau, raquette, motoneige, pêche blanche... Les ventes sont d'ores et déjà ouvertes en groupes et en individuel.