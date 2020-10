Maroc : la Mamounia rouvre ses portes le 16 octobre 2020

La Mamounia annonce sa réouverture le 16 octobre 2020, après quelques mois de travaux intenses.



Ce sont surtout les espaces de restauration qui sont concernés par cette rénovation, avec de nouveaux concepts et de nouvelles ambiances.



L’ancien salon de thé devient "Le Salon de Thé par Pierre Hermé", où le petit-déjeuner sera servi tout au long de la journée, ainsi qu’une sélection de gourmandises salées et sucrées par le Chef Pâtissier Pierre Hermé qui renforce sa collaboration avec le palace.



Pierre Hermé prendra également la direction artistique du Bar italien où l’on pourra retrouver des créations salées de gastronomie française parmi lesquelles la blanquette de veau à l’ancienne, ou encore la salade de crabe, avocat et pamplemousse.



La Mamounia s’est également associée au Chef Jean-Georges Vongerichten pour la création des deux nouveaux lieux de restauration : L’Asiatique qui servira une cuisine sud-est asiatique et l’Italien, une trattoria qui ambitionne de servir les meilleurs pizzas de Marrakech !



De son côté, le Bar Churchill devient "Le Churchill", un bar confidentiel d’une vingtaine d’assises où les hôtes pourront déguster un caviar Maison crée en collaboration avec l’une des plus anciennes manufacture de caviar françaises : Kaviari.



Sans oublier le roof top du restaurant marocain qui devient un lounge où un DJ résident accompagnera les soirées des invités.



Par ailleurs, l'établissement annonce la création d’une salle de cinéma de 21 places mitoyennes avec le Churchill, qui fera également office de salle de présentation lors de réunions ou de lancement de produits.



Le Pavillon de la Piscine a aussi été complètement refait pour accueillir les petits-déjeuners et les déjeuners des hôtes avec un nouveau Bar de la piscine.



Enfin, l’Œnothèque, en sous-sol propose une ambiance feutrée où 2 000 bouteilles d’exception servent de décor.