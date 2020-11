Marriott International : Satya Anand, nouveau Président EMEA

il succède à Liam Brown, nommé Group President, U.S. & Canada

Marriott International, Inc. a annonce la nomination de Satya Anand au poste de Président des régions Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), division de Marriott International englobant plus de 75 pays et territoires. Satya Anand occupait jusqu'à présent la position de Chief Operations Officer, Luxury & Southern Europe and Global Design for EMEA. Désormais, il succède à Liam Brown, lui-même nommé Group President, U.S. & Canada de Marriott.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 3 Novembre 2020

