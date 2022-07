Marseille : taux d'occupation hôtelière exceptionnels, en mai et et juin 2022

Les 3 premières semaines d’août n’affichent pas de montée en charge significative, en revanche, la dernière semaine laisse déjà apparaitre des réservations de séminaires de rentrée.



Les 2 premières semaines de septembre confirment la confiance retrouvée et pérenne du tourisme d’affaires. A l'aéroport Marseille Provence, le trafic enregistré en mai 2022 a été supérieur au trafic de mai 2019 (+0,6%).



C’est la première fois, depuis le début de la crise sanitaire, que le trafic aérien retrouve et même dépasse les niveaux d’avant Covid !



Pour rappel, l’Aéroport Marseille Provence est, parmi les principaux aéroports régionaux, celui qui a connu le plus fort taux de reprise en 2021.



Laurent Lhardit, a indiqué que "La qualité de l’accueil est la pierre angulaire de notre politique de développement touristique. Le dispositif d’accueil "Hors les Murs" mis en place par l’Office de Tourisme vient s’ajouter à l’ensemble des dispositifs d’animation, de médiation et de sécurité déployés par la Ville de Marseille pour cette saison estivale."



Pour Maxime Tissot, Directeur de l’Office "Ce dispositif Hors les Murs entre tout à fait dans notre stratégie de renforcer l’accueil des visiteurs à Marseille afin que leur expérience soit exceptionnelle, tout en confortant l’axe d’un tourisme plus durable, où le rapport à l’habitant est primordial."



"Ce dispositif a pour objectifs principaux de désengorger les zones sur-fréquentées, de proposer une expérience plus qualitative aux touristes comme aux Marseillais mais aussi de les informer en temps réel sur l’agenda de l’été ou les produits touristiques mis à leur disposition ", a souligné Marc Thépot, Président de l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille