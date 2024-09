Martinique : Winair s'envolera vers Sainte-Lucie et la Barbade

"En proposant 16 destinations et 40 liaisons aériennes, nous renforçons la connectivité à travers toute la région"

"Que vous soyez un résident local ou un voyageur international en transit via nos hubs, Winair vous offre une expérience de voyage fluide et pratique. Nos partenariats avec des compagnies aériennes telles qu'Air Caraïbes, British Airways,

et JetBlue étendent encore d’avantage notre portée vers l'Europe et l'Amérique du Nord, permettant ainsi à nos clients de découvrir aisément la diversité et la beauté des Caraïbes."

"Nous sommes ravis de voir Winair étendre ses services vers la Martinique, offrant à nos visiteurs un accès encore plus large à notre destination et à l'ensemble de la région caribéenne.



Ces nouvelles connexions renforceront sans aucun doute la position de la Martinique en tant que destination de choix dans les Caraïbes, offrant à la fois à nos résidents locaux et aux voyageurs internationaux de loisir et d'affaires des options de voyage plus pratiques".

, déclare Hans van de Velde , PDG de Winair.De son côté, la Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme, Bénédicte di Géronimo a déclaré :