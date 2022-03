Appli mobile TourMaG



Masaya Wonderland s’implante au Vietnam

Envoyer à un ami Partager cet article

Sans pour autant délaisser les lagons paradisiaques de El Nido et les plages immaculées de Panglao… Masaya Wonderland a mis à profit cette « parenthèse forcée » de presque deux ans pour travailler sur l’ouverture d’une nouvelle destination : Le Vietnam.



Rédigé par Masaya Wonderland le Lundi 14 Mars 2022

Des rizières en terrasse de Sa Pa, Ha Giang ou Mù Cang Chải, aux marchés flottants du delta du Mekong en passant par la mythique baie d’Ha Long… Le Vietnam est un pays qui se découvre au plus proche de la vie locale, au détour d’une ruelle en se laissant happer par une pause « Ca Phé », ou au fil de l’eau, au cœur d’un décor karstique enchanteur.



C’est avec une passion débordante pour ce pays que l’équipe de Masaya Wonderland aborde cette nouvelle aventure vietnamienne et renforce son équipe grâce à l’ouverture d’un nouveau bureau à Ha Noi, dirigé par Bui Thi Nhuong et son expertise forgée par 30 années d’experience en tant que DMC Vietnam, au service de vos clients.

Des rizières en terrasse de Sa Pa, Ha Giang ou Mù Cang Chải, aux marchés flottants du delta du Mekong en passant par la mythique baie d’Ha Long… Le Vietnam est un pays qui se découvre au plus proche de la vie locale, au détour d’une ruelle en se laissant happer par une pause « Ca Phé », ou au fil de l’eau, au cœur d’un décor karstique enchanteur.C’est avec une passion débordante pour ce pays que l’équipe de Masaya Wonderland aborde cette nouvelle aventure vietnamienne et renforce son équipe grâce à l’ouverture d’un nouveau bureau à Ha Noi, dirigé par Bui Thi Nhuong et son expertise forgée par 30 années d’experience en tant que DMC Vietnam, au service de vos clients.

Nous nous attachons à garantir les meilleurs services au meilleur prix mais aussi à concocter avec vous des programmes originaux, hors des sentiers battus ou ludiques, pour découvrir la trépidante Ha Noi « like a local » à scooter ou encore s’immerger auprès des ethnies du nord dans la province reculée de Bac Son.



N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de devis, en FIT ou en groupes. Vos interlocuteurs en France, spécialistes de ces deux destinations sont à votre écoute sans décalage horaire, pour vous conseiller et construire avec vous, le voyage idéal selon votre typologie de clientèle.



Depuis nos bureaux à Ha Noi, à Manille, ou à Paris, Masaya Wonderland, c’est la promesse d’un voyage au coeur de la culture asiatique conçu avec passion pour vos clients !



Pour toute demande d'informations ou demande de devis, contactez-nous

Anthony BORIE

01 56 04 20 11

production@masayawonderland.com

www.masayawonderland.com



>> Masaya Wonderland dans l'Annuaire DESTIMAG

01 56 04 20 11





Lu 138 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > T’as-tu vu nos aurores boréales ? ☘ L’Irlande au rythme de la St Patrick ☘