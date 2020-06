Messieurs les voyagistes, ce n’est pas une révolte… c’est une révolution !

Cherchez l’erreur…



A leur décharge, la brutalité du phénomène a pris tout le monde de court.



Mais les signes avant-coureurs d’un changement de paradigme se font sentir depuis plusieurs années. La disparition brutale de Thomas Cook en septembre dernier est le dernier en date et pas des moindres…



D'autres, aussi spectaculaires, pourraient survenir prochainement.



La contraction du secteur qui sévit depuis plusieurs années déjà, va s’accélérer dans les semaines et les mois à venir. Seuls les plus agiles pourront espérer sortir indemnes de cette crise sans précédent mais pas forcément sans subséquent…



Combien seront capables d’un tel retournement qui exige un bouleversement copernicien et pérenne au niveau de la culture d’entreprise, mais aussi une refonte totale des produits et par conséquent des méthodes de marketing, commercialisation et distribution ?



La mutation en cours va laisser de nombreuses séquelles mais aussi entraîner une accélération de la concentration dans l’industrie du voyage et des loisirs.



De nouveaux entrants fourbissent déjà leur armes pour proposer aux Français des loisirs et des voyages qui privilégieront la proximité, l’éco-responsabilité, l’aventure à deux pas de chez soi.



Bref, un voyage sécure, dépaysant, durable, responsable et, last but not least, compatible avec des porte-monnaies moroses et maigrichons...