Métiers du tourisme : aide-toi et l'Etat t'aidera... 🔑

« Mieux connaître nos produits, nos clients et toutes les problématiques opérationnelles que nous pouvons rencontrer pendant nos voyages,

Je crois que cela concourt à aider chacun à mieux connaître les missions des autres salariés et permet de créer une meilleure dynamique d'équipe au sein de l'entreprise. »

Preuve en est, les analyses fines des DRH du secteur qui ont bien compris que les candidats Ă©taient en position de force sur le marchĂ© de l’emploi. L’employeur doit dĂ©sormais se vendre. Et pour cela, les salaires doivent ĂŞtre Ă la hauteur du volume et de la complexitĂ© des (Ă©normes) tâches et de la responsabilitĂ© de certains mĂ©tiers.La fidĂ©lisation est devenue un enjeu et les entreprises se doivent d’être Ă l’écoute de leurs collaborateurs.Ainsi, les Entreprises du Voyages ont lancĂ© un plan d’accompagnement national en novembre dernier, qui se dĂ©ploie au niveau rĂ©gional avec le soutien de l’ OPCO MobilitĂ©s (l'opĂ©rateur de compĂ©tences des mĂ©tiers de la mobilitĂ©) sur des sujets liĂ©s Ă l'attractivitĂ© du secteur.Mais les acteurs Ă leur Ă©chelle prennent aussi des initiatives. De son cĂ´tĂ© Voyages d’Exception invite tous les ans ses collaborateurs Ăou encore ĂL’objectif ?explique Lionel Rabiet, Fondateur de Voyages d’Exception.Selectour Selling AcadĂ©mie, Manor AcadĂ©mie, Cediv AcadĂ©mie… d’autres ont fait le choix de, dernier en date : La Tomorrow Business School du Groupe Tomorrow Travel.Initier quelque chose de durable aux cĂ´tĂ©s de nombreuses initiatives de communication, c’est certainement la clĂ© pour encourager les jeunes et les moins jeunes Ă s’intĂ©resser au tourisme.Pour les moins optimistes, il est toujours possible de se tourner vers l ’intelligence artificielle Selon le rapport des experts de la Commission de l’intelligence artificielle, rendu mercredi 13 mars, l’intelligence artificielle (IA) devrait avoir un impact positif sur l’emploi, mais devrait Ă©galement entraĂ®ner la disparition de certains mĂ©tiers et anticiper la transformation de tous les autres.LĂ encore, certains ont une longueur d’avance. Time Shaker , propose des solutions d'assistance Ă la conception de cocktails et mocktails automatisĂ©es.