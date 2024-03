Michelle Herbaut : "L'APST a retrouvé ses lettres de noblesse" 🔑

Mumtaz est un président très rigoureux, il surveille de très près tous les adhérents, en s'appuyant sur le comité des risques.



Les dossiers sont étudiés et le système - mis en place sous la présidence d'Alix Philipon - marche bien. Quand il y a des alertes, on les repère et on en parle au cours des différents conseils.



On détermine, autour de la table, avec mes confrères administrateurs, ce qu'il faut faire, comment on peut apporter notre aide, quel est le risque, etc.



Le conseil d'administration a quand même pas mal changé ces dernières années, il y a de nouvelles personnalités qui apportent de nouvelles idées. Pratiquement tous les réseaux de distribution sont représentés, ils connaissent les adhérents qui ont des difficultés, et nous aident à cerner vraiment l'ADN de telle ou telle société.



L'APST a aussi embauché davantage de personnel pour les analyses financières, et la surveillance est accrue sur tous les dossiers.





Je suis également administrateur et trésorière des EDV (Entreprises du Voyage, ndlr). Et je dois dire que suis tellement heureuse qu'une femme soit enfin à la tête d'une institution telle que les EDV. Je suis ravie que



J'ai "rempilé" en tant que trésorière avec plaisir, parce que la nouvelle présidente est une personne qui a beaucoup de professionnalisme et d'empathie, qui est très sérieuse dans sa façon de gérer. Elle l'a montré d'ailleurs, largement.



Oui, je suis administrateur et vice-présidente de Manor.