Le, sport à risque, reste plébiscité par les Français, avec 26% d'entre eux prévoyant des vacances à la montagne cet hiver, soit une. Cependant, la saison 2021-2022 a été marquée par près de 46 000 accidents (source : Système national d'observation de la sécurité en montagne), ce qui souligne l'importance de disposer d'une assistance médicale efficace sur les domaines skiables C'est dans ce contexte que Mondial Assistance renouvelle son opération "Train des neiges". Les vendredis 16 et 23 février, unsera affrété pourqui nécessitent une assistance médicale. Les points de départ seront les gares de Bourg St-Maurice et Albertville, et les skieurs seront rapatriés jusqu'à Paris.Grâce à son vaste réseau de prestataires, Mondial Assistance assurera le. De plus, plusieurs infirmiers accompagneront les skieurs dans le train afin de faciliter leur trajet et de leur apporter les soins nécessaires.Cette opération d'ampleur est ouverte à toute personne bénéficiaire d'un contrat d'assistance chez Mondial Assistance, que ce soit une carte bancaire, un contrat d'assurance automobile ou un contrat d'assurance voyage. Une cellule dédiée, composée de chargés d'assistance et d'infirmiers, supervisera le