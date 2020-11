Mongolie : avec l'opération "1000 cachemires", Out of NowHere veut sauver le tourisme réceptif

Frédéric ROMAN-HAUDUROY est directeur de STEP’IN depuis 2005, agence réceptive en Chine, Mongolie et Ouzbékistan. Il est aussi directeur associé d’Out of NowHere, marque hôtelière en Mongolie fondée en 2007. Out of NowHere reçoit en 2016 le prix Golden Compass du meilleur camp touristique de Mongolie attribué par l’Association du tourisme mongol (MTA).



En 2018, Out of NowHere obtient le 2nd prix dans la catégorie meilleurs hôtels éco-responsables aux Awards du magazine Hotel&Lodge et en 2019, le label Green Hôtel de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Mongolie. En 2020, Out of NowHere rejoint le label et réseau XO Private.



Out of NowHere emploie 14 personnes à l’année et 27 durant la saison estivale. En 2019, Out of NowHere a réalisé 5 000 nuitées et un chiffre d’affaires de 350 000 euros. En 2020, la société n’a enregistré aucun revenu mais a conservé tous ses employés.