Mongolie: le visa d'entrée sera prochainement délivré en ligne

les amendements présents traitent des questions nouvellement réglementées liées à l' amélioration de l'enregistrement et du contrôle des ressortissants étrangers, à la délivrance de visas mongols en ligne et aux ports frontaliers, au fonctionnement des centres des visas et à la prolongation de l'expiration des visas

Le concept de délivrance de visas uniquement au format papier a été modifié et de nouvelles réglementations ont été introduites pour délivrer des visas sous forme électronique et imprimée conformément aux tendances internationales et pour améliorer l'enregistrement et le contrôle des étrangers.

Les députés mongols ont adopté, lors de leur dernière session parlementaire de 2020, plusieurs projets de lois applicables en 2021, notamment celui portant surComme l'indique l'agence de presse officielle de Mongolie Montsame dans un communiqué , ""." précise le communiqué.