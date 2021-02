Montagne : "Les hôteliers sont les grands perdants des vacances de février", selon Laurent Duc (UMIH)

TourMaG.com - Vous faites pourtant bien partie du plan montagne, annoncé par le gouvernement suite à la fermeture des remontées mécaniques...



Laurent Duc : Oui, mais ce n'est pas clair du tout, comme plan.



J'ai beau regarder, pour le moment nous ne voyons rien venir du tout. Mon grand espoir, que je vais soumettre à Bercy, c'est que les restaurants puissent rouvrir à midi pour les clients extérieurs, puis à emporter le soir, puis une réouverture des stations au mois d'avril.



Cela reste un objectif raisonnable. Nous souhaitons la mise en place d'un premier test lors des vacances de Pâques, pour ne pas se jeter dans l'inconnu, lors des vacances d'été.



Aujourd'hui Roselyne Bachelot fait tout pour rouvrir les musées et que la culture reparte, nous pourrions profiter de cette brèche.



Dans l'ensemble, la situation est terrible, car tous les hôtels de France vont sortir en mars avec des fonds propres négatifs, car au mieux nous aurons fait 50% de notre chiffre d'affaires et au pire 0.



Avec ces 50%, nous ne payons pas nos charges. De plus, au niveau des PGE, les banques traînent des pieds. Je n'ai jamais vu les banques autant trainer des pieds.



C'est scandaleux. Dans le même temps, le groupe Accor bénéficie d'un PGE de 500 millions pour 330 hôtels, c'est énorme.



TourMaG.com - Quel est le problème avec le PGE ?



Laurent Duc : Plus tard il est pris et plus tard nous devons le rembourser. Nous sommes passés d'une année à peut-être deux années de franchise, mais sur ce point ce n'est pas très clair, puis de 3 à 5 ans d'amortissement.



Sauf que demain, avec ce PGE qui représente au mieux 25% du chiffre d'affaires de l'établissement ou du groupe, nous allons grever les hauts de bilan avec des prêts qui vont nous empêcher d'investir.



Dans le même temps, des grands groupes vont se "remplumer" à la bourse et bénéficient de PGE très conséquents, ils seront prêts pour la reprise, pas nous les petits.