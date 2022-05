Mulhouse en fête toute l’année sous le signe symbolique de 40

Récompensé par 40 Oscars et une Palme d’or, William Wyler est né à Mulhouse en 1902. Il a signé Vacances Romaines avec Audrey Hepburn, Ben-Hur avec Charlton Heston et produit La vie est belle pour son ami Franck Capra.L’itinéraire de ce jeune mulhousien parti tenter l’aventure en Amérique à 20 ans estUn hommage lui est rendu toute l’année 2022 dans sa ville natale, à laquelle il était très attaché. On peut citer notamment les événements Electro-Peplum à Motoco ou Ben-Hur au Musée National de l’Automobile - Collection Schlumpf et la nouvelle fresque en son honneur au centre-ville.