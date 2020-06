Musées et visites : les incontournables à travers le Var

Honneur à la célèbre rade. Ledont il conserve la porte monumentale (1738). On retrouve une histoire humaine et technique héritée du savoir-faire de l’arsenal depuis la seconde moitié du 17e siècle. A ne pas manquer : l’espace dédié à la corderie construite d’après les plans de Vauban, les grandes maquettes d’instruction (18e siècle), les figures de proue et décorations de poupe, bien souvent derniers témoins des navires de l’époque.On y voit aussi la maquette de l’extraordinaire galère Dauphine et l’espace consacré au bagne de Toulon… La Marine d’aujourd’hui est présentée développée autour des sous-marins et des porte-avions est également à l’honneur.- ou l’histoire d’une industrie qui a traversé les siècles – implanté dans une ancienne fabrique revisitée par l’architecte Jean-Michel Wilmotte. Il est dédié à la céramique. A voir, une exposition archéologique présentant 7000 ans d’activité céramique sur le terroir de Salernes. Elle se poursuit avec la reconstitution des chaînes de fabrication des célèbres tomettes telles qu’elles étaient au début du XXème siècle, au temps où les manufacturnes de Salernes exportaient leurs productions dans le monde entier. Belles collections de carreaux, du Moyen-Age à aujourd’hui.est une aventure humaire à travers les siècles. C’est l’histoire des Troupes Coloniales et de Marine, depuis Richelieu . Pour l'illustrer, des collections très diversifiées,ainsi que des archives et des documents iconographiques. Il est à la fois un musée d’histoire, d’art et de traditions militaires et une aventure humaine. La crypte du musée est un lieu de recueillement et d’hommage à la mémoire des soldats troupes coloniales et troupes de marine mort pour la France.