Nacer Bouguerra : "Non, la vie (pro) n'est pas terminée" à plus de 50 ans [ABO]

Pendant cette trop longue traversée du désert, le spécialiste des village-vacances n’est pas resté inactif.



Il est passé à quelques reprises à la télévision, sur le plateau de Cyril Hanouna, puis a écrit plusieurs scénarios, après une année de formation pour se familiariser avec le média.



Certaines de ses idées de séries sont encore en attente de validation dans les bureaux d’une grande chaîne française.



" Les jeunes ont bien des atouts, ils sont très forts sur la technologie et les outils. De notre côté, nous connaissons mieux les clients.



Puis nous avons eu la chance de commencer sur le terrain avec les pionniers du secteur, comme Jacques Maillot ou Gilbert Trigano.



Je ne suis pas du tout dans l’opposition entre les âges, pas du tout. J’estime qu’il faut donner sa chance à tout le monde, et que les anciens ne sont pas plus mauvais que les autres.



Chaque génération a ses qualités.



Et puis, vous savez, quand on a galéré comme moi et tant d’autres, on revoit vite ses prétentions salariales à la baisse. Quand tu as la chance d’être convoqué à un entretien, le salaire devient presque anecdotique, " poursuit Nacer Bouguerra.



Il y a bien eu des mains tendues, des messages de soutien envoyés, mais peu de postes proposés.



Le premier fut Benoit Bermond, le directeur du centre de formation Laser, où l'expert des clubs a fait une pige de 8 mois, afin d'y former des animateurs pour les campings de France.



Gino Andreetta, devenu dernièrement directeur général délégué du Club Med, a été un soutien précieux. Mais la délivrance est finalement intervenue grâce à Raouf et Samia Benslimane.



" Ils ont été touchés par mon combat, par le fait que je n’ai jamais lâché. Ils m’avaient envoyé un message de soutien sur LinkedIn il y a quelque temps, en voyant un de mes posts.



Ils m’ont dit qu’ils reviendraient vers moi quand ils auront quelque chose à me proposer. Je me suis toujours occupé des clubs à destination, je connais le terrain, le rôle des réceptifs et les besoins des clients.



Compte tenu de la volumétrie industrielle, Ôvoyages a besoin de maintenir la qualité de ses produits par un encadrement in situ des différentes parties prenantes.



Je pourrais apporter toute mon expérience à destination. C’est un contrat gagnant-gagnant, " se réjouit le quinquagénaire.