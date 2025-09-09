Nacer Bouguerra : "Non, la vie (pro) n'est pas terminée" à plus de 50 ans [ABO]

TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Nacer Bouguerra : "Non, la vie (pro) n'est pas terminée" à plus de 50 ans

Nacer Bouguerra devient responsable des opérations à destination d'Ôvoyages


Il a trouvé un nouveau poste comme d’autres inscrivent un but décisif en finale de Coupe du monde. Après une traversée du désert de quatre ans, Nacer Bouguerra revient à ses amours : le tourisme, l’humain et les destinations. Le quinquagénaire a voulu prendre la parole pour adresser un message d’espoir à ses compagnons de galère, les naufragés du tourisme.


Rédigé par le Mardi 9 Septembre 2025

Nacer Bouguerra devient responsable des opérations à destination de Thalasso N°1 - DR
Tel un Thibaut Pinot ou un Diego Maradona, il est revenu sur son terrain de jeu, avec la rage de tout gagner.

Nacer Bouguerra est passionné de cyclisme et de football, mais avant tout de tourisme. Un secteur dans lequel il a grandi, en commençant comme GO, avant de devenir au fil des expériences l’une des références françaises de l’animation.

Puis il y a eu la vague de licenciements chez FTI, le Covid, les appels trop rares, les candidatures envoyées par centaines sans retour.

Comme d’autres quinquagénaires, il s’est retrouvé dans le trou noir de Pôle emploi et des mails sans réponse : trop qualifié, trop expérimenté, pas assez malléable… Il s’est même retrouvé au RSA.

"J'ai vécu un an et demi avec 565 euros par mois. On s’adapte à tout.

Vous savez, quand j’ai commencé comme petit GO, j’étais le plus heureux du monde, malgré le salaire. Pendant ces quatre années, j’ai eu la chance d’avoir une grande famille, des amis… des personnes qui m’ont tendu la main pour traverser cette période.

Quand je pense à certaines personnes comme Eric Bouladou ou Nathalie Desroches, je ne vais pas tous les citer, mais voir de tels talents mis de côté à 50 ans, ce n’est pas normal.

Non, la vie n’est pas terminée.

J’aimerais que l’on recrute ces personnes. Tous les tour-opérateurs devraient agir comme Ôvoyages ," affirme, heureux, le nouveau responsable des opérations à destinations de ce TO, mais aussi attristé de voir la situation de ses compagnons.


Nacer Bouguerra : "c'est un message d'espoir"

C’est aussi le message qu’a voulu adresser Nacer Bouguerra.

Avant d’exprimer sa joie, le professionnel de l’animation dans les villages vacances a tenu à donner du courage à ceux qui ont été laissés au bord du chemin.

"Ça donne de l’espoir de retrouver un contrat après autant de temps.

Il y a dans l’imaginaire collectif, et pas seulement dans le tourisme, une croyance selon laquelle les quinquagénaires seraient trop chers, trop compliqués à gérer ou pas assez flexibles, en somme que nous serions has been, etc.

C’est faux. Il y a une chose que les jeunes n’auront jamais : l’expérience," estime l’ancien de FTI.

Il ne souhaite pas opposer les générations, mais plutôt rappeler que les seniors ont aussi des cartes en main et des atouts pour les entreprises. Et si le contexte est moins défavorable pour les plus de 50 ans, avec un taux d’emploi jamais aussi élevé (60,4 %), cette statistique masque une certaine réalité.

Malgré une hausse de 29,4 points en 25 ans, la France se classe seulement au 17ᵉ rang sur les 27 pays de l’Union en matière d’emploi des seniors, avec un taux globalement inférieur de 4,8 points à la moyenne européenne.

Pire encore, seulement 42,4 % des sexagénaires occupent aujourd’hui un emploi.

"Quand tu as la chance d'être convoqué à un entretien, le salaire devient presque anecdotique"

Pendant cette trop longue traversée du désert, le spécialiste des village-vacances n’est pas resté inactif.

Il est passé à quelques reprises à la télévision, sur le plateau de Cyril Hanouna, puis a écrit plusieurs scénarios, après une année de formation pour se familiariser avec le média.

Certaines de ses idées de séries sont encore en attente de validation dans les bureaux d’une grande chaîne française.

"Les jeunes ont bien des atouts, ils sont très forts sur la technologie et les outils. De notre côté, nous connaissons mieux les clients.

Puis nous avons eu la chance de commencer sur le terrain avec les pionniers du secteur, comme Jacques Maillot ou Gilbert Trigano.

Je ne suis pas du tout dans l’opposition entre les âges, pas du tout. J’estime qu’il faut donner sa chance à tout le monde, et que les anciens ne sont pas plus mauvais que les autres.

Chaque génération a ses qualités.

Et puis, vous savez, quand on a galéré comme moi et tant d’autres, on revoit vite ses prétentions salariales à la baisse. Quand tu as la chance d’être convoqué à un entretien, le salaire devient presque anecdotique," poursuit Nacer Bouguerra.

Il y a bien eu des mains tendues, des messages de soutien envoyés, mais peu de postes proposés.

Le premier fut Benoit Bermond, le directeur du centre de formation Laser, où l'expert des clubs a fait une pige de 8 mois, afin d'y former des animateurs pour les campings de France.

Gino Andreetta, devenu dernièrement directeur général délégué du Club Med, a été un soutien précieux. Mais la délivrance est finalement intervenue grâce à Raouf et Samia Benslimane.

"Ils ont été touchés par mon combat, par le fait que je n’ai jamais lâché. Ils m’avaient envoyé un message de soutien sur LinkedIn il y a quelque temps, en voyant un de mes posts.

Ils m’ont dit qu’ils reviendraient vers moi quand ils auront quelque chose à me proposer. Je me suis toujours occupé des clubs à destination, je connais le terrain, le rôle des réceptifs et les besoins des clients.

Compte tenu de la volumétrie industrielle, Ôvoyages a besoin de maintenir la qualité de ses produits par un encadrement in situ des différentes parties prenantes.

Je pourrais apporter toute mon expérience à destination. C’est un contrat gagnant-gagnant," se réjouit le quinquagénaire.

Ôvoyages : "entre dans une nouvelle ère"

Au moment de monter dans le métro, lundi 1er septembre, il y avait au moins une personne avec un large sourire.

Je vous laisse deviner de qui il s’agissait : cheveux ondulés et barbichette blanche.

"C'est une très belle entreprise qui est passée d'une boîte familiale et artisanale à un acteur industriel. J’y avais travaillé en tant que consultant en 2017. Pour Raouf et Samia, l'humain est primordial, cela passe avant toute chose.

L'entreprise entre dans une nouvelle ère, elle veut doubler de taille, tout en étant déjà l'un des principaux tour-opérateurs français. C'est un défi fantastique.

Je vais faire comme un client, en partant depuis Paris à bord d'un vol charter.

Je vais prendre le même circuit.

Je serai comme un médecin, consultant la destination et le séjour pour identifier les causes des difficultés, et je rédigerai des ordonnances qui seront transmises aux réceptifs, aux services de production et aux différents acteurs, afin d’améliorer et renforcer le produit," poursuit-il.

L'éternel consultant est désormais un heureux... salarié !

Thalasso n°1 - ÔVoyages veut doubler de taille d'ici 4 à 5 ans

Malgré ces quatre années difficiles, Nacer Bouguerra ne garde aucune rancune, ni envers le tourisme, ni envers la société. Il en ressort même grandi, lui qui a su discerner le vrai dans son entourage.

"J'ai vu les gens, les vraies personnes, aller puiser au fond d’eux-mêmes.

Cette expérience permet de voir sur qui tu peux compter. Et pendant tout ce temps, j'ai continué de suivre l'évolution des villages-vacances. La profession s'est professionnalisée, c'est bien mieux organisé que par le passé, mais fondamentalement cela n'a pas beaucoup changé.

Sauf que c'est devenu aujourd'hui l’un des produits les plus vendus par les tour-opérateurs," conclut celui qui est désormais Responsable des opérations à destination.

Il ne reste plus qu'à transformer l’essai et s’inscrire dans la continuité de sa deuxième famille : celle du tourisme.


