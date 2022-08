Nathalie Ferrer rejoint FTI Voyages

Déjà connue des agences de voyages sur ce secteur, Nathalie est désormais l’ambassadrice de l’entreprise FTI Voyages et s’assurera du développement de la notoriété et des ventes du Tour opérateur dans 19 départements (Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie), et auprès de plus de 420 agences de voyages partenaires.