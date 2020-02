Neutralité carbone : Delta va investir 920 millions d'euros sur 10 ans

« À l’heure où nous connectons nos clients à travers le monde, il est de notre responsabilité de tenir nos engagements et de rassembler les gens, tout en veillant avec le plus grand soin à l’environnement? » explique Ed Bastian, PDG de Delta.



« Le moment est aujourd’hui venu d'accélérer nos investissements et de nous fixer des objectifs ambitieux que toute l'équipe Delta aura à cœur de mettre en œuvre. »



Dans le même temps, Delta a annoncé verser 1,48 milliard d'euros de participations à ses salariés à l’occasion de la Saint-Valentin.