New York fait son come-back sur le marché français

en nombre de visiteurs, c'est le 3e derrière le Canada et le Royaume-Uni

It's time for The New York City

Une expérience particulière

que ce soit pour se promener sous les cerisiers en fleurs du jardin botanique ou pour manger un hot-dog chez Nathan's Famous

ce que toutes les communautés de la ville bénéficient du retour du tourisme"

C'est à Paris que NYC & Company a lancé sa tournée européenne, à la faveur d'un petit-déjeuner qui s'est déroulé devant des professionnels et journalistes, dans les salons de l'hôtel Cheval Blanc, au bord de la Seine., "".La campagne Get Local NYC que l'on pourrait traduire par "Vis ta vie comme un New-Yorkais", dans le cadre de la campagne internationale "", a démarré avec la création d'un nouveau carnet de voyages on line dédié à Brooklyn. , souligne Fred Dixon,".L'ambition de New York & Company : raconter ainsi l'histoire des cinq "boroughs", pour veiller à "