Nice Côte d’Azur : l'année 2024 affiche une hausse du taux d'occupation de 2,5 points

Tourisme Quatre Saisons

Désormais, le territoire de Nice Côte d’Azur se tourne vers 2025 . La destination souhaite "lisser la fréquentation" sur l'année en favorisant un "". Pour ce faire, la promotion de la montagne en été et en hiver, du tourisme de proximité, avec des offres axées sur les sports d’hiver, le vélo et la randonnée seront lancées.Pour améliorer l'accueil, l'office de tourisme va repositionner le bureau d’information à Nice en un seul point en plein centre-ville. Il s’agit de créer un nouvel espace d’accueil dédié aux touristes en intégrant de nouveaux outils de communication digitaux, en personnalisant le conseil et en proposant une nouvelle offre boutique.Par ailleurs, une harmonisation de la décoration des 23 bureaux d’information va être déployée sur l’ensemble du territoire afin de créer une signature – une identité Explore Nice Côte d’Azur. A noter que l'office de tourisme ouvrira aussi une représentation commerciale aux Etats-Unis à partir du 2ème trimestre.2025, verra aussi l'ouverture du Centre de Congrès. La halle polyvalente de 3 600 m², pourra accueillir jusqu’à 2 100 personnes. Le centre sera opérationnel dès septembre 2025.