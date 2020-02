Norwegian : les pertes se creusent malgré les plans d'économies qui se suivent

Si la recette unitaire s'est améliorée de 7%, il convient de noter la dégradation des chiffres pour le 4e trimestre avec des recettes en baisse de 7% et un siège au kilomètre offert (production) en baisse de 19%, en raison des réductions de capacité et l'optimisation des itinéraires sur le réseau.



" 2019 a marqué une nouvelle trajectoire de vol pour Norwegian alors que la société a changé sa stratégie pour passer de la croissance à la rentabilité.



L'objectif de retour à la rentabilité se poursuivra alors que nous nous concentrons sur le programme NEXT pour bâtir une entreprise solide, durable et rentable au profit de nos clients, employés et actionnaires, " a déclaré le directeur financier, Geir Karlsen.



En 2019, 36 millions de passagers ont volé sur Norwegian.