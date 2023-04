Nouveauté Transavia : Cap vert, Sénégal et Jordanie cet hiver

5 nouvelles lignes cet hiver

Transavia étoffe son programme hiver 2023 - 2024 et lance 5 nouvelles lignes internationales depuis Paris vers le Cap Vert et la Jordanie, et depuis Toulouse et Bordeaux vers le Sénégal.

Rédigé par Céline Eymery le Mercredi 26 Avril 2023

