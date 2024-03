Nouveautés Air France : quel programme pour l'été 2024 ?

Sur le moyen-courrier, les vols seront quant à eux opérés depuis les escales suivantes :- Entre Biarritz et Genève (Suisse) : jusqu’à 3 vols par semaine les lundis, mercredis et dimanches, du 7 juillet au 1er septembre 2024. Athènes (Grèce) : 1 vol par jour, du 6 juillet au 1er septembre 2024.- Catane (Italie) : 1 vol par semaine le samedi, du 6 juillet au 31 août 2024.- Athènes (Grèce) : jusqu’à 5 vols par semaine les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches, du 6 juillet au 1er septembre 2024.- Alger (Algérie) : jusqu’à 2 vols par semaine, les mardis et jeudis, du 6 juillet au 1er septembre 2024, du 9 juillet au 29 août 2024.- Entre Toulouse et Athènes (Grèce) : jusqu’à 2 vols par semaine les mercredis et samedis, du 6 juillet au 31 août 2024., jusqu’à 3 vols par semaine à compter du 2 avril, un vol chaque samedi du 15 juin au 31 aoûtun vol chaque samedi du 6 juillet au 31 aoûtLa desserte de, jusqu’alors assurée uniquement en hiver, sera quant à elle prolongée sur la saison été, avec jusqu’à 2 vols par semaine en Airbus A319