Oceania Cruises : possibilité de report jusqu'à 2 jours avant le départ

Choisir de voyager est à la fois un choix très personnel et un investissement important en termes de temps et de budget. Dans le contexte actuel des événements en évolution permanente au niveau international, les voyageurs recherchent la tranquillité d'esprit quand ils réservent leurs vacances

Oceania Cruises vient d’annoncer une nouvelle politique en termes de réservation, en vigueur à partir de ce jour, pour toutes les réservations existantes et lespour les croisières dont le départ est fixé entre le 10 mars et le 30 septembre 2020.Un peu comme son homologue Royal Caribbean Cruises Line, les passagers et les agences de voyages partenaires peuvent annuler jusqu'à 48 heures avant le départ et recevront alors», a déclaré Bob Binder, président et directeur général d'Oceania Cruises.