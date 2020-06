Odalys City annonce la réouverture progressive de ses appart'hôtels

Après presque 3 mois de fermeture et dans un contexte exceptionnel lié à l’épidémie de Covid-19 ayant durement touché les déplacements professionnels en France et hors de nos frontières, Odalys City rouvre progressivement depuis le 6 juin 2020 ses 35 appart’hôtels en France.



Cette reprise d’activité va s’accompagner de la mise en place d’une Charte Sanitaire renforcée définie par le Groupe Socotec.



À ce titre, certaines prestations proposées sur place ont été revues et adaptées notamment les prestations de type petit-déjeuner, avec la mise en place d’un service box petit-déjeuner à emporter dans l’attente de la réouverture des buffets.



A noter que certaines infrastructures devront quant à elles rester fermées et réouvriront uniquement en fonction de l’évolution de la situation.