Oman Air reprend ses vols entre Paris et Mascate

Oman Air reprendra ses vols entre Paris et Mascate à partir du 31 octobre 2021.



Les vols seront opérés trois fois par semaine les mercredis, vendredis et dimanches. Les vols partiront de Paris Charles de Gaulle à 21h10 pour arriver à Mascate à 7h10 le lendemain matin.



Les vols retours partiront de Mascate à 14h45 pour arriver à Paris Charles de Gaulle à 19h25 le même jour. Tous les vols seront opérés en Boeing 787 Dreamliner.



La compagnie annonce également qu'elle renforce aussi ses fréquences sur son réseau domestique et international en proposant des correspondances via Mascate et davantage de vols vers Salalah (Oman), Colombo (Sri Lanka), Chennai (Inde) ou bien encore Zanzibar (Tanzanie).