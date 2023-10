Orchestra et Theta : Un partenariat pour accélérer dans l'innovation numérique

Ce partenariat doit permettre aux clients d'Orchestra de répondre à leurs challenges de croissance et des évolutions du marché.



" Nous investissons plus de 2 millions d’Euros par an pour augmenter les capacités fonctionnelles et techniques de la plateforme.



Ce partenariat avec Theta permettra à nos clients d’optimiser l’utilisation de ces nouvelles fonctions au sein de leurs ecosystèmes et d’adapter en continu leurs processus internes, " a déclaré Charles Tandonnet, le vice-président Ventes et Marketing chez Orchestra.