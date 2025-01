Où partir sans se ruiner ? Top 10 des voyages pas chers en 2025

Alors où partir sans se ruiner ?Sans surprise aucun long-courrier ne figure dans la liste. La destination la moins chère est Amman en Jordanie. Le pays est indirectement impacté par sa position au Proche-Orient où la situation tout autour est instable. Ce pays a des frontières communes avec Israël, l'Irak, la Syrie et l'Arabie Saoudite.Depuis les attaques du Hamas du 7 octobre et les affrontements qui ont suivi dans la région, le pays attire moins de voyageurs, alors qu'il ne participe pas aux différents conflits. C'est donc une occasion unique de découvrir les richesses de la Jordanie au premier rang desquels Pétra sans la foule des grands jours.Quant à la destination la plus chère du classement, il s'agit de Faro au Portugal. Et quand on évoque la destination la plus onéreuse du classement on parle de 172 euros !Faro est desservie au départ de plusieurs aéroports régionaux. Cette ville située au sud du Portugal, dans la région de l'Algarve, est connue pour ses plages, son histoire riche et son atmosphère paisible. Voici quelques lieux incontournables : la vieille ville (Cidade Velha), la Cathédrale de Faro (Sé de Faro), le Parc Naturel de Ria Formosa, les plages voisines, comme Praia de Faro....