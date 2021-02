Outre-mer : avec les variants, la fin des motifs impérieux ce n'est pas pour tout de suite...

" Nous rappelons tout de même que plus de 500 millions d'euros ont été mis sur la table pour les entreprises touristiques ultra-marines. Nous entendons bien les professionnels, mais assez peu de pays ont consenti autant d'effort, " met en exergue, cette personne proche du ministre.



En somme, malgré la difficulté du moment l'Etat répond présent et continuera. Si des aides sont en préparation et devraient être prochainement annoncées, alors cela signifie que le tourisme ne repartira pas avant un moment dans les territoires d'outre-mer.



A l'heure actuelle, il n'existerait aucune condition, ni critère sanitaire fixés par le gouvernement pour envisager une levée des motifs impérieux.



" Malheureusement, nous n'avons aucun signe sur le plan sanitaire qui nous rassure ou nous permettrait de les lever.



Malgré les motifs impérieux, nous avons déjà des cas de variants britanniques et sud-africains, alors imaginez un peu si nous enlevions cela ? " questionne, le collaborateur.



Vous l'aurez compris : l'heure n'est pas à la reprise, d'autant que le gouvernement attend attentivement, les premiers effets des vacances de février, sur la courbe des contaminations.



Avant de prophétiser sur une possible reprise et une 3e ou 4e vague, le cabinet de Sébastien Lecornu a un message à faire passer aux acteurs de l'industrie.



" C'est un long tunnel, pour tout le monde, soyons solidaires, comme le gouvernement l'est. Malheureusement nous n'avons plus que la solidarité, parce que nous sommes tous dans le même bateau. "



Face à des variants qui ne sont pas appelés à disparaître, une vaccination sur un rythme apathique, et des nouvelles mutations qui inquiètent, le tourisme se trouve dans un long tunnel, dont la lumière de la sortie est à peine perceptible.



Allons-nous devoir encore attendre, attendre et attendre, pendant encore de nombreuses semaines et mois ?



" Ça parait inéluctable, comme de nombreux secteurs économiques malheureusement.



La vaccination obligatoire ce n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour. Le président de la République a été clair, il n'y aura pas d'obligation de se faire vacciner pour se rendre dans un hôtel, un restaurant ou prendre un avion. "



C'est une maigre victoire...