Ôvoyages propose des croisières haut de gamme en Egypte

Dans cette catégorie et ces standards de qualité le prix est imbattable et révèle s’il était besoin, tout ce qui fait notre ADN, à savoir la capacité de toujours innover en apportant à la fois la meilleure qualité et le prix le plus compétitif .



En arrivant après les autres sur l’Egypte , nous n’avions pas le choix que de faire valoir notre valeur ajoutée,

Le Nebu 5* Luxe est un navire rare surpuisqu'il est le seul bateau homologué HS signifiant Hôtel Ship.Le bateau est composé de 40 cabines suites, les clients pourront aussi profiter de 2 restaurants, d'un bar, espace massage , salle de sport , piscine et terrasse sur le pont supérieur." explique Raouf Ben Slimane, le PDG de Thalasso N°1-Ôvoyages.