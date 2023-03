Appli mobile TourMaG



PONANT ouvre la voie d’un tourisme plus durable A bord des navires PONANT, la responsabilité environnementale, c’est du concret

Le Commandant Thomas Mc Candless et Wassim Daoud, Directeur RSE et Développement durable, nous parlent de la stratégie RSE de PONANT et des multiples actions engagées pour réduire les impacts environnementaux des navires et avancer vers un tourisme durable.

Rédigé par PONANT le Dimanche 26 Mars 2023

La flotte de PONANT est aux avant-postes de l’innovation pour un tourisme plus responsable. Avec la livraison des deux derniers navires PONANT EXPLORERS en 2020, Le Bellot et Le Jacques-Cartier, le lancement du navire d’exploration Le Commandant Charcot en 2021 et le retour du voilier Le Ponant, après une réhabilitation en profondeur, la flotte de la compagnie de croisières de luxe compte désormais 13 navires.

Avec Explore to Inspire, la responsabilité sociale et environnementale est au cœur de la stratégie de développement

Arrivé à la tête de la compagnie en mars 2021 Hervé Gastinel a résolument placé la responsabilité sociale et environnementale (la RSE) au cœur du modèle de développement de la compagnie.



Cette nouvelle stratégie, Explore to Inspire , correspond à l’ADN de PONANT. La Compagnie a été fondée il y a 35 ans par des marins passionnés qui voulaient faire partager leur passion pour les océans, les territoires du bout du monde et les peuples lointains. Précurseur depuis l’origine, PONANT a toujours su innover dans la conception des navires, l’ouverture de nouvelles voies maritimes et de destinations inédites.



Avec Explore to Inspire , PONANT ancre le développement durable au cœur de sa stratégie et



Des actions concrètes pour réduire les impacts sur l’environnement « Cette nouvelle stratégie, Explore to inspire, a pour objectif de faire voyager les gens autrement, de les inspirer dans notre voyage que ce soit sur des dimensions sociétales mais aussi environnementales dans le type de croisières que nous allons dessiner ». Thomas McCandless

PONANT investit pour réduire les pollutions atmosphériques Les émissions d’oxydes de soufre et d’azote par les navires sont nocifs pour les sols, les eaux de surface, la végétation, et la santé humaine. Pour promouvoir une navigation durable, PONANT s’est engagé à considérer le monde entier comme une "zone à émissions d’oxydes de soufre et d’azote contrôlées". La Compagnie investit massivement pour réduire l’impact écologique de la flotte et consacre 90% de son budget R&D à la performance technique et environnementale des navires.

Émissions d’oxydes de soufre : les navires PONANT sont exemplaires « PONANT est précurseur sur certaines prises de décisions. Nous sommes par exemple la première compagnie de croisière au monde à bannir toutes sortes de fiouls lourds à bord de nos navires. Nous avons aussi banni toutes sortes de plastiques. Nous avons la possibilité de brancher nos navires à quai lorsque le port le permet, la quasi-totalité de la flotte en est équipé ». Thomas Mc Candless

Des émissions d’oxydes d’azote divisées par 4 : la flotte en cours d’équipement Comme pour les voitures, les systèmes catalytiques réduisent les émissions d’oxydes d’azote jusqu’à 90%. Les navires les plus récents (série PONANT EXPLORERS et Le Commandant Charcot ) ont été équipés d’origine de cette technologie. En 2022, la compagnie a aussi équipé L’Austral et Le Boréal , ainsi que le voilier Le Ponant , tout juste sorti de rénovation. Cette mesure fait référence dans l’industrie et sera généralisée à l’ensemble de la flotte d’ici 2025.



« Aujourd’hui on perçoit bien une réelle prise de conscience environnementale de nos passagers. Ce sont des questions, à la table du Commandant, qui reviennent très fréquemment et ils saluent tous les efforts que nous avons faits. » Thomas Mc Candless

La décarbonation, enjeu n°1 pour l’ensemble de l’industrie touristique



Lancé en 2021, Le Commandant Charcot, navire d’exploration polaire, est



Sur l’ensemble de la flotte, les équipes travaillent sur la conception des itinéraires et les vitesses de navigation pour minimiser la consommation de carburant. La flotte est aussi progressivement équipée de systèmes de raccordement au réseau électrique dans les ports. Objectif : 100% d’ici 2025. Le défi du changement climatique s’impose à l’ensemble du secteur maritime qui représente moins de 3% des émissions mondiales de CO2. PONANT a pris des engagements précis : réduire ses émissions de CO2 de 15% d’ici 2026 et 30% en 2030.Lancé en 2021, Le Commandant Charcot, navire d’exploration polaire, est équipé d’un système de propulsion hybride électrique (produite avec du GNL) et diesel qui réduit les émissions de CO2 de plus de 20%. En 2022, la Compagnie a retrouvé son navire emblématique, le voilier Le Ponant qui offre une expérience unique de croisière et d’activités à faibles émissions.Sur l’ensemble de la flotte, les équipes travaillent sur la conception des itinéraires et les vitesses de navigation pour minimiser la consommation de carburant. La flotte est aussi progressivement équipée de systèmes de raccordement au réseau électrique dans les ports. Objectif : 100% d’ici 2025.

Le prochain navire PONANT sera zéro émission en navigation Le 14ème navire PONANT, attendu d’ici 2027, se fixe un objectif extrêmement ambitieux : une navigation zéro émission CO2 en navigation, en manœuvre, au port et au mouillage. S’il est encore trop tôt pour parler des technologies utilisées, ce navire devrait marquer une réelle avancée dans le secteur de la croisière. « L’idée d’être leader, ce n’est pas seulement d’être le premier, c’est de montrer le chemin, et d’engager tout le secteur dans ce changement qui vient à nous, dans cette démarche de décarbonation que l’on est content d’entreprendre au plus tôt » Wassim Daoud.

