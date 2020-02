Palmes du Tourisme Durable : Endallah, la "vraie Tanzanie", hors des sentiers battus...

TourMaG.com - Quel projet ou action mettez-vous en lumière en participant aux Palmes du Tourisme Durable ?



Stéphanie Thorez : En participant aux Palmes du Tourisme, nous souhaitons mettre en lumière notre concept inédit de micro-tourisme solidaire et équitable avec nos immersions villageoises et les impacts positifs qu'elles apportent sur l'ensemble des parties.



En effet, plus qu'une immersion, nous développons avec nos villages partenaires un micro-tourisme afin de les rendre autonomes et indépendants dans l'accueil des voyageurs et de préserver la vie sauvage, en proposant par exemple d'autres alternatives au braconnage aux villageois pour subvenir aux besoins de leur communauté.



Notre agence accompagne tout particulièrement trois villages traditionnels (Nyamburi, Endallah, Engarasero) dans leur développement.



Dans ce processus les populations locales sont les réelles instigatrices sur la base du volontariat et d'une envie commune.



Etant exclus des circuits touristiques classiques, ces villages souhaitent générer des compléments de revenus pour leurs habitants et faire découvrir leur culture et leur mode de vie à nos voyageurs.



Ensemble, nous construisons des immersions villageoises uniques entièrement gérées par les communautés locales permettant de mener des actions concrètes et durables au sein des villages.



Pour ce faire, nous prenons à cœur l'intégration sociale en favorisant la réinsertion et en assurant l'émancipation de la femme.



En exemple à Nyamburi, pour lutter contre le braconnage qui ravage le village et sensibiliser les enfants à la préservation de la vie sauvage, les habitants ont voulu ouvrir leur village aux voyageurs.



Nous les avons aidés à mettre en place les bonnes infrastructures nécessaires (en accordant par exemple des micro-crédits) et à la bonne formation à l'accueil des touristes. Aujourd'hui Mama Paulo et sa famille accueillent les voyageurs dans une hutte traditionnelle Kuria.



William, un ancien braconnier, est devenu un de nos guides locaux en aidant à la conservation de la faune ! De nombreux autres emplois ont été créés au sein des communautés, permettant la pérennisation des villages.



Nos voyageurs donnent un sens concret à leur voyage avec une incroyable expérience humaine. En plus d'être intégrés entièrement aux activités et modes de vie des villages, ils repartent en laissant un impact positif durable en participant au développement local.



En effet, Endallah se démarque en reversant 3% du prix de chaque voyage à un fonds solidaire consacré à des projets locaux gérés et choisis par les villageois.