Parc Parfum d'Aventure : "Les Palmes du Tourisme Durable montrent que tout est encore possible !"

TourMaG.com - Quel projet ou action mettez-vous en lumière en participant aux Palmes du Tourisme Durable ?



Laurence et Sylvain Tirfort : Nous avons longuement hésité à présenter notre parc dans son ensemble et puis avons préféré soumettre au jury notre panier pique-nique éco-responsable dans l’idée de dupliquer le concept à différents sites d’accueil touristiques : parcs de loisirs, activités sportives, grottes, hébergeurs...



Progressivement, nous avons fait le choix d’éliminer de notre comptoir les marques de grande distribution pour les remplacer par les productions de nos voisins des vallées cévenoles, optant pour des marques et des produits bio, locaux et responsables.



Le panier pique-nique se compose de produits de saison : des légumes de notre jardin, et des produits frais de producteurs voisins. Evidemment nous bannissons les plastiques : un repas sans papier, sans plastique, avec une belle nappe en coton et de la vraie vaisselle !



Notre panier est à l’image de notre épanouissement d’entrepreneurs dans un modèle de développement durable.