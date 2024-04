Paris-Orly : Vueling veut consolider sa position 🔑

TourMaG - Qu’en est-il des vols que vous aviez lancĂ©s vers la Jordanie au dĂ©part de Paris avec le vol Orly - Amman ? Au vu des troubles dans la rĂ©gion, les deux vols par semaine vont-ils ĂȘtre maintenus ?



Jordi Pla Pintre : Amman est une trĂšs belle destination qui nous permettait d’élargir le rĂ©seau et de rĂ©pondre Ă la demande. Avec les frĂ©quences que nous proposions, c’était aussi l’opportunitĂ© pour l’aĂ©roport d’Amman de fonctionner au-delĂ des pĂ©riodes de pic traditionnelles.



Malheureusement, nous voyons la situation au Moyen Orient et nous avons pris la dĂ©cision d’arrĂȘter la ligne depuis Orly tout en restant connectĂ©s Ă Amman depuis Barcelone.



TourMaG - Avec Amman, vous vous ĂȘtes lancĂ©s sur des vols longue distance. Avez-vous d’autres projets de la sorte ? On a vu par exemple, Transavia se lancer sur des vols vers DubaĂŻ... Seriez-vous intĂ©ressĂ©s vous aussi ?



Jordi Pla Pintre : Pour ĂȘtre honnĂȘte avec vous, ce n’est pas une partie du monde que nous regardons et pour laquelle nous avons des projets.



Il ne faut jamais dire jamais, mais nous regardons plutĂŽt des lignes oĂč nos avions et nos Ă©quipages reviennent dans la foulĂ©e Ă leur base, ce que nous ne pourrions pas faire avec une destination comme DubaĂŻ.



Ce que nous regardons plutĂŽt, ce sont les opportunitĂ©s de marchĂ©s encore possibles entre la France et l’Espagne. Nous voulons consolider notre position et ajouter des frĂ©quences, c’est notre marchĂ© prioritaire.



Mais aussi desservir de grandes capitales européennes telles que Londres, ou encore le Maroc aussi que les Français apprécient. Amman ou Le Caire restent des marchés complémentaires.