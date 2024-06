Partez à la découverte de La Romana en République Dominicaine avec Bahia Principe Hotels & Resorts

Une oasis caribéenne unique, plus proche que vous ne pourriez imaginer…

Ce recoin de la République dominicaine, connu par le passé pour sa production de sucre et sa vie typiquement dominicaine, est devenu aujourd’hui l’une des destinations les plus prisées pour découvrir l’île.

Proche de Saint-Domingue, son emplacement vous donne un sentiment d’exclusivité en plus, tout comme ses résidences de luxe et ses terrains de golf. Une exclusivité accessible à tous et parfaitement bien connectée grâce aux trois aéroports internationaux situés à proximité.

Idéal pour ceux qui veulent découvrir l’autre visage de la République dominicaine, où profiter de baies de sable fin et de paysages typiques des Caraïbes, ainsi que de loisirs plus élitistes, avec la tranquillité et le confort en plus d’une zone qui reste encore à découvrir.

Un environnement très spécial aux multiples charmes, où vous pourrez préparer une escapade en amoureux ou profiter de quelques jours de vacances en famille.

Découvrez La Romana avec Bahia Principe Hotels & Resorts :

Rédigé par Bahia Principe Hotels & Resorts le Lundi 1 Juillet 2024





Bahia Principe Luxury Bouganville

Notre hôtel de luxe à La Romana, réservé aux adultes, est idéal pour prendre un bain de soleil, se détendre dans sa baie spectaculaire et se faire dorloter par le meilleur des services. Savourez la cuisine la plus variée dans ses différents restaurants, profitez d’un temps bien mérité dans le Bahia Spa, découvrez l’offre culturelle de la région ou pratiquez le golf face à la mer des Caraïbes.



Nommé d'après la quintessence de la fleur des Caraïbes, ce complexe propose 414 chambres Junior Suite Deluxe avec des services de qualité supérieure tels que des dîner à la carte illimités, un service en chambre 24 heures sur 24, un menu d'oreillers, un service exclusif de bar sur la plage et dans la piscine, ainsi que tous les autres détails spéciaux permettant de passer les vacances les plus inoubliables dans un endroit paradisiaque.



Les clients du Bahia Principe Luxury Bouganville ont également accès aux installations et aux restaurants du Bahia Principe Grand La Romana (à l'exception du restaurant buffet), soit un choix de 11 restaurants, 10 bars et 3 piscines.



L'hôtel idéal pour ceux qui rêvent de passer leurs vacances dans une atmosphère exclusive, en recherchant un petit plus et en profitant d'un sentiment de paix sans se sentir isolés.







Cliquez ici pour plus d'informations sur le Bahia Principe Luxury Bouganville

Bahia Principe Grand La Romana Le Bahia Principe Grand La Romana est le meilleur hôtel pour passer des vacances en famille dans un cadre idyllique et avec toutes les commodités. Un lieu qui invite à la détente dans sa magnifique baie et qui offre la possibilité de découvrir la culture locale aussi bien de profiter de l’un des terrains de golf les plus spectaculaires des Caraïbes : le PGA Ocean's 4.



Situé à proximité de Saint-Domingue, le cœur battant de la République dominicaine, le Bahia Principe Grand La Romana séduit par son charme particulier. Situées sur la plage, ses villas tropicales donnent sur les Caraïbes et offrent 400 suites junior réparties dans des jardins tropicaux avec des piscines en forme de lac. L'hôtel propose des spectacles, des jeux, un spa, des courts de tennis comme d’un centre de remise en forme. Le programme Bahia Kids est également inclus et permet aux plus jeunes de s'amuser toute la journée.



Les amoureux du golf peuvent également profiter du terrain PGA Oceans´s 4, (frais applicables) situé à quelques mètres de l'hôtel et qui se caractérise par une grande variété de décors emblématiques dans le monde du golf, parfaitement adaptés pour tous types de joueurs et de niveaux.



Cliquez ici pour plus d'informations sur le Bahia Principe Grand La Romana

Pour plus d’informations sur Bahia Principe Hotels & Resorts : Claudia Fontana

Marketing Manager

cfontana@bahia-principe.com



Anne-Sophie Lesur

Sales Director France

aslesur@bahia-principe.com



Site web :



Marketing ManagerSales Director FranceSite web : www.bahia-principe.com

Lu 184 fois