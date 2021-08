Pass sanitaire : le 30 août 2021, jour de chaos pour le tourisme en France ?

Ainsi, le 30 août 2021 ne devrait pas ressembler à un grand chaos, mais ce ne sera pas un jour comme les autres.



" Ce n'est pas anodin. La problématique ne concerne pas réellement le peu de réfractaires, mais surtout que cela s'ajoute au fait que nous sommes en tension au niveau de la main d'oeuvre, " analyse le responsable du GNI.



Prenez l'exemple d'un établissement ayant déjà eu du mal à recruter, en sous-effectif et qui devra se passer de 2 ou 3 personnes, sur une équipe de 15 salariés.



" Cela va poser problème dans pas mal d'entreprises, puis vous allez avoir des surcharges de travails pour les autres salariés.



Vous rajoutez à cela que les jeunes ne sont pas encore trop vaccinés, sauf que cette tranche d'âge représente à la fois une grande partie de notre clientèle, mais aussi de nos salariés, " renchérit Vincent Sitz.



Pour finir, la loi a prévu un cadre législatif jusqu'au 15 novembre 2021. A partir de cette date, les stations de montagne entreront dans leur saison hivernale avec l'ouverture des remontées mécaniques à venir.



Que se passera-t-il au-delà de la mi-novembre ? Comment opérer le recrutement des saisonniers ? Autant de questions qui restent en suspens.



" Je vois mal le gouvernement revenir en arrière ou de tout annuler, il risque de poursuivre sur la même ligne. Les problématiques seront les mêmes aussi bien pour recruter que pour conserver leurs équipes, annonce Laurent Duc.



Alors que l'hôtellerie se félicite des chiffres de la saison estivale, le pass sanitaire n'aura pas été neutre pour bon nombre d'acteurs du secteur. Les pertes pour la restauration sont estimées entre 15 et 40%, mais des statistiques affinées par types d'offres devraient être collectées prochainement.



" Entre le pass sanitaire, les contraintes aux voyages et les PGE, notre secteur va souffrir. Nous ne sommes pas dans les plus belles années de l'hôtellerie, des cafés et de la restauration (HCR).



La période est problématique pour tout le monde, " conclut Vincent Sitz, le président de la commission emploi et formation du GNI-HCR.



L'été n'a été qu'une rangée de jeunes plants cachant une forêt malade, et cela ne suffira pas pour renflouer les caisses. Le gouvernement français risque de devoir laisser les vannes grandes ouvertes, sous peine de voir son tissu touristique aller au tapis.