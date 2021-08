Nicolas Dayot (FNHPA) : "les campings français vont faire au moins aussi bien que l'été 2019"

TourMaG.com - Si le littoral est une valeur sûre, les territoires dits "verts" de montagne ou à la campagne ont-ils réussi leur été ?



Nicolas Dayot : Nous notons une bonne dynamique des territoires "verts" de moyenne montagne comme l'an dernier : Auvergne, Vosges, Jura ou encore Aveyron.



Les champions des territoires "intérieurs" l'Ardèche et la Dordogne font moins bien que 2019. Ce n'est pas une saison exceptionnelle pour ces deux départements, qui restent tout de même les grands champions.



Dans l'Est, la région Grand Est et la Bourgogne-Franche Comté enregistrent des résultats assez contrastés selon les établissements.



Au global les campings français vont faire au moins aussi bien qu'en 2019, qui était une année record. Et peut-être mieux que 2019, mais il est encore tôt pour le savoir.



Des établissements vont faire mieux qu'en 2019 notamment en région PACA, certains groupes de campings aussi vont faire mieux qu'en 2019... Mais la question reste : est-ce qu'en terme de volumétrie, le succès des uns va compenser la contre-performance des autres sur l'ensemble du secteur de l'hôtellerie de plein air ?



Donc par prudence je dirais que nous serons dans le même esprit qu'en 2019. Et sans doute nous aurons une bonne surprise...



Je rappelle quelques chiffres : en juillet, août et septembre 2019, nous avons réalisé 98 millions de nuitées sur 125 millions enregistrées sur l'année. L'été (juillet et août), c'est aussi 80% du chiffre d'affaires annuel.