Pays verts, orange et rouges : deux nouveaux pays passent au vert !

on peut désormais voyager partout quand on est vacciné

Concrètemetnt un voyageur vacciné souhaitant se rendre dans ses pays n'aura aucune démarche à faire.Pour les non vaccinés de retour des pays en vert, il sera nécessaire de présenter un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h sera exigé pour revenir en France avant le départ (moins de 24h pour les pays sous surveillance : Chypre, Espagne, Grèce, Pays-Bas, Portugal).Ce n'est pas la seule mise à jour, puis la liste des pays rouges a évolué.même si "", a affirmé, Jean-Pierre Mas, le président des EDV. Pour les voyageurs non vaccinés, des motifs impérieux relativement stricts sont exigés, mais doivent aussi présenter un test PCR ou d’un test antigénique (TAG) réalisé moins de 72 heures avant le départ. Les voyageurs vaccinés sont exemptés des motifs impérieux.Au retour, les non vaccinés sont soumis au régime des motifs impérieux, dont la liste est précisée dans l’attestation de déplacement et de voyage établie par le ministère de l’Intérieure, ils doivent présenter à l’embarquement, le résultat négatif d’un test PCR ou d’un test antigénique (TAG) réalisé moins de 48h avant le vol.De plus, ils feront l’objet d’un test antigénique obligatoire à l’arrivée.Pour finir, les voyageurs non vaccinés seront soumis à une quarantaine obligatoire de 10 jours, contrôlée par les forces de sécurité.La liste des pays rouges : l’Afghanistan, l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Bangladesh, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, l’Indonésie, les Maldives, le Mozambique, la Namibie, le Népal, Oman, le Pakistan, le Paraguay, la République démocratique du Congo, la Russie, les Seychelles, le Sri Lanka, le Suriname, l’Uruguay, la Tunisie et la Zambie.